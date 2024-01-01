Lübnan lirasından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile LBP → MDL çevirin

1.000 lbp
1,19 mdl

1.00000 LBP = 0.00119 MDL

10:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854791.073589.14421.453091.651920.9477418.3236
1 GBP1.1698811.25585104.2871.699921.932521.1087421.4361
1 USD0.931550.796273183.04071.35361.538820.8828517.069
1 INR0.01121780.009588950.012042310.01630040.01853090.01063150.20555

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Lübnan lirasından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Moldova Leyi
1 LBP0.00119 MDL
5 LBP0.00595 MDL
10 LBP0.01190 MDL
20 LBP0.02379 MDL
50 LBP0.05948 MDL
100 LBP0.11895 MDL
250 LBP0.29739 MDL
500 LBP0.59477 MDL
1000 LBP1.18955 MDL
2000 LBP2.37910 MDL
5000 LBP5.94775 MDL
10000 LBP11.89550 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Lübnan Lirası
1 MDL840.65500 LBP
5 MDL4203.27500 LBP
10 MDL8406.55000 LBP
20 MDL16813.10000 LBP
50 MDL42032.75000 LBP
100 MDL84065.50000 LBP
250 MDL210163.75000 LBP
500 MDL420327.50000 LBP
1000 MDL840655.00000 LBP
2000 MDL1681310.00000 LBP
5000 MDL4203275.00000 LBP
10000 MDL8406550.00000 LBP