1 Lübnan lirasından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile LBP → BDT çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,001335Tk BDT

04:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 LBP → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00130,0013
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00130,0013
Değişim0.02%0.25%
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1 LBP → BDT istatistikleri

LBP → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. LBP → BDT kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

LBP → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. LBP → BDT kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7081,5470,9491,34318,140,792
1 CAD0,7111,2131,0980,6740,95312,8790,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6220,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7290,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Bangladeş Takası
1 LBP0,00134 BDT
5 LBP0,00668 BDT
10 LBP0,01335 BDT
20 LBP0,02670 BDT
50 LBP0,06675 BDT
100 LBP0,13350 BDT
250 LBP0,33375 BDT
500 LBP0,66751 BDT
1000 LBP1,33501 BDT
2000 LBP2,67002 BDT
5000 LBP6,67505 BDT
10000 LBP13,35010 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Lübnan Lirası
1 BDT749,05900 LBP
5 BDT3.745,29500 LBP
10 BDT7.490,59000 LBP
20 BDT14.981,18000 LBP
50 BDT37.452,95000 LBP
100 BDT74.905,90000 LBP
250 BDT187.264,75000 LBP
500 BDT374.529,50000 LBP
1000 BDT749.059,00000 LBP
2000 BDT1.498.118,00000 LBP
5000 BDT3.745.295,00000 LBP
10000 BDT7.490.590,00000 LBP