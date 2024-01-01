Lübnan lirasından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile LBP → AZN çevirin

1.000 lbp
0,11 azn

1.00000 LBP = 0.00011 AZN

09:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854611.073289.12071.452741.651460.94807518.3134
1 GBP1.1701211.25575104.281.699851.932371.1093721.4285
1 USD0.93180.796337183.0421.353651.538820.8834517.0643
1 INR0.01122070.009589570.012042110.01630080.01853060.01063860.20549

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Azerbaycan Manatı
1 LBP0.00011 AZN
5 LBP0.00057 AZN
10 LBP0.00113 AZN
20 LBP0.00227 AZN
50 LBP0.00566 AZN
100 LBP0.01133 AZN
250 LBP0.02832 AZN
500 LBP0.05664 AZN
1000 LBP0.11328 AZN
2000 LBP0.22657 AZN
5000 LBP0.56642 AZN
10000 LBP1.13284 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Lübnan Lirası
1 AZN8827.34000 LBP
5 AZN44136.70000 LBP
10 AZN88273.40000 LBP
20 AZN176546.80000 LBP
50 AZN441367.00000 LBP
100 AZN882734.00000 LBP
250 AZN2206835.00000 LBP
500 AZN4413670.00000 LBP
1000 AZN8827340.00000 LBP
2000 AZN17654680.00000 LBP
5000 AZN44136700.00000 LBP
10000 AZN88273400.00000 LBP