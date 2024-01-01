bin Lübnan lirasından Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile LBP → ALL çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,001040Lek ALL

03:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → ALL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ALL
1 LBP → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00100,0010
Düşük0,00100,0010
Ortalama0,00100,0010
Değişim2.44%3.82%
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1 LBP → ALL istatistikleri

LBP → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0010 oldu. LBP → ALL kurundaki değişiklik 2.44 değerindeydi.

LBP → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0010 oldu. LBP → ALL kurundaki değişiklik 3.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - ALL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7081,5470,9491,34318,1420,792
1 CAD0,7111,2131,0980,6740,95312,8790,562
1 NZD0,5850,82510,9050,5560,78610,6210,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,730,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Arnavutluk Leki
1 LBP0,00104 ALL
5 LBP0,00520 ALL
10 LBP0,01040 ALL
20 LBP0,02081 ALL
50 LBP0,05202 ALL
100 LBP0,10403 ALL
250 LBP0,26008 ALL
500 LBP0,52016 ALL
1000 LBP1,04032 ALL
2000 LBP2,08064 ALL
5000 LBP5,20160 ALL
10000 LBP10,40320 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Lübnan Lirası
1 ALL961,24700 LBP
5 ALL4.806,23500 LBP
10 ALL9.612,47000 LBP
20 ALL19.224,94000 LBP
50 ALL48.062,35000 LBP
100 ALL96.124,70000 LBP
250 ALL240.311,75000 LBP
500 ALL480.623,50000 LBP
1000 ALL961.247,00000 LBP
2000 ALL1.922.494,00000 LBP
5000 ALL4.806.235,00000 LBP
10000 ALL9.612.470,00000 LBP