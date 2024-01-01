100 Arnavutluk lekinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile ALL → LBP çevirin

100 all
15.566,70 lbp

1.00000 ALL = 155.66700 LBP

02:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929050.7944391.3480555.948257.18451.534883.0039
1 EUR1.0763510.855111.4509760.219861.55051.6519889.3412
1 GBP1.258751.1694411.6968670.424871.9811.93193104.481
1 CAD0.7418120.6891920.589325141.503142.42021.1385361.5733

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arnavutluk lekinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Lübnan Lirası
1 ALL155.66700 LBP
5 ALL778.33500 LBP
10 ALL1556.67000 LBP
20 ALL3113.34000 LBP
50 ALL7783.35000 LBP
100 ALL15566.70000 LBP
250 ALL38916.75000 LBP
500 ALL77833.50000 LBP
1000 ALL155667.00000 LBP
2000 ALL311334.00000 LBP
5000 ALL778335.00000 LBP
10000 ALL1556670.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Arnavutluk Leki
1 LBP0.00642 ALL
5 LBP0.03212 ALL
10 LBP0.06424 ALL
20 LBP0.12848 ALL
50 LBP0.32120 ALL
100 LBP0.64240 ALL
250 LBP1.60599 ALL
500 LBP3.21199 ALL
1000 LBP6.42397 ALL
2000 LBP12.84794 ALL
5000 LBP32.11985 ALL
10000 LBP64.23970 ALL