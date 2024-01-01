20 Laos kipinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile LAK → TRY çevirin

1.000₭ LAK = 0.001570TL TRY

03:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LAK → TRY çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

TRY
1 LAK → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00160.0016
Düşük0.00160.0015
Ortalama0.00160.0016
Değişim0.55%2.49%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LAK → TRY istatistikleri

LAK → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0016, en düşük 0.0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0016 oldu. LAK → TRY kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.

LAK → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0016, en düşük 0.0015 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0016 oldu. LAK → TRY kurundaki değişiklik 2.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10.94920.7920481.546191.4082518.135284.39751.34265
1 EUR1.0535510.834481.628991.4836619.106388.9171.41455
1 GBP1.262551.1983511.952151.7779922.8966106.5561.69516
1 AUD0.646750.6138770.51225710.91078611.728954.58410.868359

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Türk Lirası
1 LAK0.00157 TRY
5 LAK0.00785 TRY
10 LAK0.01570 TRY
20 LAK0.03139 TRY
50 LAK0.07848 TRY
100 LAK0.15696 TRY
250 LAK0.39241 TRY
500 LAK0.78482 TRY
1000 LAK1.56963 TRY
2000 LAK3.13926 TRY
5000 LAK7.84815 TRY
10000 LAK15.69630 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Laos Kipi
1 TRY637.09300 LAK
5 TRY3185.46500 LAK
10 TRY6370.93000 LAK
20 TRY12741.86000 LAK
50 TRY31854.65000 LAK
100 TRY63709.30000 LAK
250 TRY159273.25000 LAK
500 TRY318546.50000 LAK
1000 TRY637093.00000 LAK
2000 TRY1274186.00000 LAK
5000 TRY3185465.00000 LAK
10000 TRY6370930.00000 LAK