2.000 Laos kipinden Türk lirasına
Reel döviz kuru ile LAK → TRY çevirin
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LAK → TRY çevrim grafiği
1 LAK = 0,00157 TRY
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|1 LAK → TRY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0016
|0,0016
|Düşük
|0,0016
|0,0015
|Ortalama
|0,0016
|0,0016
|Değişim
|0.55%
|2.49%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LAK → TRY istatistikleri
LAK → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0016 oldu. LAK → TRY kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.
LAK → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0015 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0016 oldu. LAK → TRY kurundaki değişiklik 2.49 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Laos kipinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Türk Lirası / Laos Kipi
|1 TRY
|637,09500 LAK
|5 TRY
|3.185,47500 LAK
|10 TRY
|6.370,95000 LAK
|20 TRY
|12.741,90000 LAK
|50 TRY
|31.854,75000 LAK
|100 TRY
|63.709,50000 LAK
|250 TRY
|159.273,75000 LAK
|500 TRY
|318.547,50000 LAK
|1000 TRY
|637.095,00000 LAK
|2000 TRY
|1.274.190,00000 LAK
|5000 TRY
|3.185.475,00000 LAK
|10000 TRY
|6.370.950,00000 LAK