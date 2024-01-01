250 Kazakistan tengesinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile KZT → ZAR çevirin

1,000₸ KZT = 0,03652R ZAR

01:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → ZAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZAR
1 KZT → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03700,0376
Düşük0,03520,0352
Ortalama0,03620,0364
Değişim0.20%-2.38%
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1 KZT → ZAR istatistikleri

KZT → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0370, en düşük 0,0352 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0362 oldu. KZT → ZAR kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

KZT → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0376, en düşük 0,0352 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0364 oldu. KZT → ZAR kurundaki değişiklik -2.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - ZAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,140,9490,7911,7051,545
1 CAD0,7110,95312,8870,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7461,05113,5270,7070,591,2721,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Güney Afrika Randı
1 KZT0,03652 ZAR
5 KZT0,18261 ZAR
10 KZT0,36522 ZAR
20 KZT0,73044 ZAR
50 KZT1,82610 ZAR
100 KZT3,65219 ZAR
250 KZT9,13048 ZAR
500 KZT18,26095 ZAR
1000 KZT36,52190 ZAR
2000 KZT73,04380 ZAR
5000 KZT182,60950 ZAR
10000 KZT365,21900 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Kazakistan Tengesi
1 ZAR27,38080 KZT
5 ZAR136,90400 KZT
10 ZAR273,80800 KZT
20 ZAR547,61600 KZT
50 ZAR1.369,04000 KZT
100 ZAR2.738,08000 KZT
250 ZAR6.845,20000 KZT
500 ZAR13.690,40000 KZT
1000 ZAR27.380,80000 KZT
2000 ZAR54.761,60000 KZT
5000 ZAR136.904,00000 KZT
10000 ZAR273.808,00000 KZT