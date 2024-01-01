250 Güney Afrika randından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile ZAR → KZT çevirin

250 zar
6.496,48 kzt

1,000R ZAR = 25,99₸ KZT

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → KZT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26,519226,5192
Düşük25,736823,5746
Ortalama26,124025,0566
Değişim-0.16%8.57%
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1 ZAR → KZT istatistikleri

ZAR → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,5192, en düşük 25,7368 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26,1240 oldu. ZAR → KZT kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

ZAR → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,5192, en düşük 23,5746 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,0566 oldu. ZAR → KZT kurundaki değişiklik 8.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Kazakistan Tengesi
1 ZAR25,98590 KZT
5 ZAR129,92950 KZT
10 ZAR259,85900 KZT
20 ZAR519,71800 KZT
50 ZAR1.299,29500 KZT
100 ZAR2.598,59000 KZT
250 ZAR6.496,47500 KZT
500 ZAR12.992,95000 KZT
1000 ZAR25.985,90000 KZT
2000 ZAR51.971,80000 KZT
5000 ZAR129.929,50000 KZT
10000 ZAR259.859,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Güney Afrika Randı
1 KZT0,03848 ZAR
5 KZT0,19241 ZAR
10 KZT0,38482 ZAR
20 KZT0,76965 ZAR
50 KZT1,92412 ZAR
100 KZT3,84824 ZAR
250 KZT9,62060 ZAR
500 KZT19,24120 ZAR
1000 KZT38,48240 ZAR
2000 KZT76,96480 ZAR
5000 KZT192,41200 ZAR
10000 KZT384,82400 ZAR