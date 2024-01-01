5 Kazakistan tengesinden Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → SBD çevirin

1,000₸ KZT = 0,01648SI$ SBD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → SBD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SBD
1 KZT → SBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01710,0174
Düşük0,01650,0165
Ortalama0,01680,0169
Değişim-2.49%-5.17%
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1 KZT → SBD istatistikleri

KZT → SBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0171, en düşük 0,0165 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0168 oldu. KZT → SBD kurundaki değişiklik -2.49 değerindeydi.

KZT → SBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0174, en düşük 0,0165 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0169 oldu. KZT → SBD kurundaki değişiklik -5.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - SBD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1390,9480,7911,7031,545
1 CAD0,7110,95212,8850,6740,5621,211,097
1 SGD0,7461,05113,5310,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Solomon Adaları doları
1 KZT0,01648 SBD
5 KZT0,08241 SBD
10 KZT0,16483 SBD
20 KZT0,32966 SBD
50 KZT0,82414 SBD
100 KZT1,64828 SBD
250 KZT4,12070 SBD
500 KZT8,24140 SBD
1000 KZT16,48280 SBD
2000 KZT32,96560 SBD
5000 KZT82,41400 SBD
10000 KZT164,82800 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Kazakistan Tengesi
1 SBD60,66950 KZT
5 SBD303,34750 KZT
10 SBD606,69500 KZT
20 SBD1.213,39000 KZT
50 SBD3.033,47500 KZT
100 SBD6.066,95000 KZT
250 SBD15.167,37500 KZT
500 SBD30.334,75000 KZT
1000 SBD60.669,50000 KZT
2000 SBD121.339,00000 KZT
5000 SBD303.347,50000 KZT
10000 SBD606.695,00000 KZT