Kazakistan tengesinden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile KZT → FKP çevirin

1.000 kzt
1,78 fkp

1.00000 KZT = 0.00178 FKP

09:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0733589.13361.452941.652450.9479618.3161
1 GBP1.1696811.25545104.2561.699441.93281.1088121.4235
1 USD0.931650.796527183.04241.353651.539530.8831517.0644
1 INR0.01121910.009591810.01204210.01630070.01853910.01063490.20549

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Kazakistan tengesinden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Falkland Adaları Poundu
1 KZT0.00178 FKP
5 KZT0.00888 FKP
10 KZT0.01776 FKP
20 KZT0.03552 FKP
50 KZT0.08881 FKP
100 KZT0.17761 FKP
250 KZT0.44403 FKP
500 KZT0.88805 FKP
1000 KZT1.77610 FKP
2000 KZT3.55220 FKP
5000 KZT8.88050 FKP
10000 KZT17.76100 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Kazakistan Tengesi
1 FKP563.03200 KZT
5 FKP2815.16000 KZT
10 FKP5630.32000 KZT
20 FKP11260.64000 KZT
50 FKP28151.60000 KZT
100 FKP56303.20000 KZT
250 FKP140758.00000 KZT
500 FKP281516.00000 KZT
1000 FKP563032.00000 KZT
2000 FKP1126064.00000 KZT
5000 FKP2815160.00000 KZT
10000 FKP5630320.00000 KZT