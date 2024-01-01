20 Falkland Adaları poundundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile FKP → KZT çevirin

1,000£ FKP = 626,8₸ KZT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 FKP → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek638,6160644,2010
Düşük625,3940620,2190
Ortalama631,8683633,6832
Değişim-0.51%0.95%
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1 FKP → KZT istatistikleri

FKP → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 638,6160, en düşük 625,3940 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 631,8683 oldu. FKP → KZT kurundaki değişiklik -0.51 değerindeydi.

FKP → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 644,2010, en düşük 620,2190 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 633,6832 oldu. FKP → KZT kurundaki değişiklik 0.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Kazakistan Tengesi
1 FKP626,81000 KZT
5 FKP3.134,05000 KZT
10 FKP6.268,10000 KZT
20 FKP12.536,20000 KZT
50 FKP31.340,50000 KZT
100 FKP62.681,00000 KZT
250 FKP156.702,50000 KZT
500 FKP313.405,00000 KZT
1000 FKP626.810,00000 KZT
2000 FKP1.253.620,00000 KZT
5000 FKP3.134.050,00000 KZT
10000 FKP6.268.100,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Falkland Adaları Poundu
1 KZT0,00160 FKP
5 KZT0,00798 FKP
10 KZT0,01595 FKP
20 KZT0,03191 FKP
50 KZT0,07977 FKP
100 KZT0,15954 FKP
250 KZT0,39885 FKP
500 KZT0,79769 FKP
1000 KZT1,59538 FKP
2000 KZT3,19076 FKP
5000 KZT7,97690 FKP
10000 KZT15,95380 FKP