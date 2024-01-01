100 Kazakistan tengesinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile KZT → AMD çevirin

1,000₸ KZT = 0,7814֏ AMD

22:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → AMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AMD
1 KZT → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,80340,8143
Düşük0,78050,7805
Ortalama0,79130,7998
Değişim-2.59%-3.66%
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1 KZT → AMD istatistikleri

KZT → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8034, en düşük 0,7805 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7913 oldu. KZT → AMD kurundaki değişiklik -2.59 değerindeydi.

KZT → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8143, en düşük 0,7805 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7998 oldu. KZT → AMD kurundaki değişiklik -3.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1820,950,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9030,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,05113,5420,7070,5911,2711,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Ermeni Dramı
1 KZT0,78141 AMD
5 KZT3,90703 AMD
10 KZT7,81406 AMD
20 KZT15,62812 AMD
50 KZT39,07030 AMD
100 KZT78,14060 AMD
250 KZT195,35150 AMD
500 KZT390,70300 AMD
1000 KZT781,40600 AMD
2000 KZT1.562,81200 AMD
5000 KZT3.907,03000 AMD
10000 KZT7.814,06000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Kazakistan Tengesi
1 AMD1,27974 KZT
5 AMD6,39870 KZT
10 AMD12,79740 KZT
20 AMD25,59480 KZT
50 AMD63,98700 KZT
100 AMD127,97400 KZT
250 AMD319,93500 KZT
500 AMD639,87000 KZT
1000 AMD1.279,74000 KZT
2000 AMD2.559,48000 KZT
5000 AMD6.398,70000 KZT
10000 AMD12.797,40000 KZT