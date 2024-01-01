100 Cayman Adaları dolarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile KYD → TZS çevirin

1,000$ KYD = 3.238tzs TZS

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KYD → TZS çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

TZS
1 KYD → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.325,77003.327,3700
Düşük3.232,71003.232,7100
Ortalama3.285,29803.303,2130
Değişim-2.41%-1.74%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KYD → TZS istatistikleri

KYD → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.325,7700, en düşük 3.232,7100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.285,2980 oldu. KYD → TZS kurundaki değişiklik -2.41 değerindeydi.

KYD → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.327,3700, en düşük 3.232,7100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.303,2130 oldu. KYD → TZS kurundaki değişiklik -1.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,9491,34218,1861,5481,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,99611,41419,1581,631,4840,835
1 SGD0,74562,9330,707113,5471,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cayman Adaları dolarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Tanzanya Şilini
1 KYD3.238,40000 TZS
5 KYD16.192,00000 TZS
10 KYD32.384,00000 TZS
20 KYD64.768,00000 TZS
50 KYD161.920,00000 TZS
100 KYD323.840,00000 TZS
250 KYD809.600,00000 TZS
500 KYD1.619.200,00000 TZS
1000 KYD3.238.400,00000 TZS
2000 KYD6.476.800,00000 TZS
5000 KYD16.192.000,00000 TZS
10000 KYD32.384.000,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Cayman Adaları Doları
1 TZS0,00031 KYD
5 TZS0,00154 KYD
10 TZS0,00309 KYD
20 TZS0,00618 KYD
50 TZS0,01544 KYD
100 TZS0,03088 KYD
250 TZS0,07720 KYD
500 TZS0,15440 KYD
1000 TZS0,30879 KYD
2000 TZS0,61759 KYD
5000 TZS1,54397 KYD
10000 TZS3,08794 KYD