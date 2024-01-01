2.000 Cayman Adaları dolarından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile KYD → RON çevirin

1,000$ KYD = 5,763L RON

21:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KYD → RON çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

RON
1 KYD → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,76425,7642
Düşük5,55025,4220
Ortalama5,63455,5329
Değişim3.26%5.23%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KYD → RON istatistikleri

KYD → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,7642, en düşük 5,5502 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,6345 oldu. KYD → RON kurundaki değişiklik 3.26 değerindeydi.

KYD → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,7642, en düşük 5,4220 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,5329 oldu. KYD → RON kurundaki değişiklik 5.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,96311,41419,141,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,541,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cayman Adaları dolarından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Rumen Leyi
1 KYD5,76322 RON
5 KYD28,81610 RON
10 KYD57,63220 RON
20 KYD115,26440 RON
50 KYD288,16100 RON
100 KYD576,32200 RON
250 KYD1.440,80500 RON
500 KYD2.881,61000 RON
1000 KYD5.763,22000 RON
2000 KYD11.526,44000 RON
5000 KYD28.816,10000 RON
10000 KYD57.632,20000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Cayman Adaları Doları
1 RON0,17351 KYD
5 RON0,86757 KYD
10 RON1,73514 KYD
20 RON3,47028 KYD
50 RON8,67570 KYD
100 RON17,35140 KYD
250 RON43,37850 KYD
500 RON86,75700 KYD
1000 RON173,51400 KYD
2000 RON347,02800 KYD
5000 RON867,57000 KYD
10000 RON1.735,14000 KYD