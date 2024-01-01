10 bin Romanya leyinden Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile RON → KYD çevirin

1,000L RON = 0,1746$ KYD

23:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → KYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KYD
1 RON → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18020,1844
Düşük0,17350,1735
Ortalama0,17730,1807
Değişim-2.57%-4.77%
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1 RON → KYD istatistikleri

RON → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1802, en düşük 0,1735 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1773 oldu. RON → KYD kurundaki değişiklik -2.57 değerindeydi.

RON → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1844, en düşük 0,1735 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1807 oldu. RON → KYD kurundaki değişiklik -4.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - KYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,403
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,421
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,2
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Cayman Adaları Doları
1 RON0,17458 KYD
5 RON0,87290 KYD
10 RON1,74581 KYD
20 RON3,49162 KYD
50 RON8,72905 KYD
100 RON17,45810 KYD
250 RON43,64525 KYD
500 RON87,29050 KYD
1000 RON174,58100 KYD
2000 RON349,16200 KYD
5000 RON872,90500 KYD
10000 RON1.745,81000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Rumen Leyi
1 KYD5,72801 RON
5 KYD28,64005 RON
10 KYD57,28010 RON
20 KYD114,56020 RON
50 KYD286,40050 RON
100 KYD572,80100 RON
250 KYD1.432,00250 RON
500 KYD2.864,00500 RON
1000 KYD5.728,01000 RON
2000 KYD11.456,02000 RON
5000 KYD28.640,05000 RON
10000 KYD57.280,10000 RON