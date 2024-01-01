5.000 Cayman Adaları dolarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile KYD → MYR çevirin

1,000$ KYD = 5,456RM MYR

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 KYD → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,46925,4692
Düşük5,24575,0290
Ortalama5,33955,2598
Değişim3.90%2.13%
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1 KYD → MYR istatistikleri

KYD → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,4692, en düşük 5,2457 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,3395 oldu. KYD → MYR kurundaki değişiklik 3.90 değerindeydi.

KYD → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,4692, en düşük 5,0290 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,2598 oldu. KYD → MYR kurundaki değişiklik 2.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34318,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95411,41419,1381,6291,4840,834
1 SGD0,74562,9280,707113,5391,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Malezya Ringiti
1 KYD5,45610 MYR
5 KYD27,28050 MYR
10 KYD54,56100 MYR
20 KYD109,12200 MYR
50 KYD272,80500 MYR
100 KYD545,61000 MYR
250 KYD1.364,02500 MYR
500 KYD2.728,05000 MYR
1000 KYD5.456,10000 MYR
2000 KYD10.912,20000 MYR
5000 KYD27.280,50000 MYR
10000 KYD54.561,00000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Cayman Adaları Doları
1 MYR0,18328 KYD
5 MYR0,91641 KYD
10 MYR1,83281 KYD
20 MYR3,66562 KYD
50 MYR9,16405 KYD
100 MYR18,32810 KYD
250 MYR45,82025 KYD
500 MYR91,64050 KYD
1000 MYR183,28100 KYD
2000 MYR366,56200 KYD
5000 MYR916,40500 KYD
10000 MYR1.832,81000 KYD