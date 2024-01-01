10 bin Cayman Adaları dolarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile KYD → JOD çevirin

1,000$ KYD = 0,8647JD JOD

18:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 KYD → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,86520,8652
Düşük0,86410,8634
Ortalama0,86470,8643
Değişim0.06%0.10%
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1 KYD → JOD istatistikleri

KYD → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8652, en düşük 0,8641 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8647 oldu. KYD → JOD kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

KYD → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8652, en düşük 0,8634 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8643 oldu. KYD → JOD kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41419,1391,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,541,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Ürdün Dinarı
1 KYD0,86470 JOD
5 KYD4,32348 JOD
10 KYD8,64695 JOD
20 KYD17,29390 JOD
50 KYD43,23475 JOD
100 KYD86,46950 JOD
250 KYD216,17375 JOD
500 KYD432,34750 JOD
1000 KYD864,69500 JOD
2000 KYD1.729,39000 JOD
5000 KYD4.323,47500 JOD
10000 KYD8.646,95000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Cayman Adaları Doları
1 JOD1,15648 KYD
5 JOD5,78240 KYD
10 JOD11,56480 KYD
20 JOD23,12960 KYD
50 JOD57,82400 KYD
100 JOD115,64800 KYD
250 JOD289,12000 KYD
500 JOD578,24000 KYD
1000 JOD1.156,48000 KYD
2000 JOD2.312,96000 KYD
5000 JOD5.782,40000 KYD
10000 JOD11.564,80000 KYD