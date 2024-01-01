50 Cayman Adaları dolarından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile KYD → BDT çevirin

1,000$ KYD = 145,8Tk BDT

18:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 KYD → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek145,8120145,8120
Düşük145,6900145,0070
Ortalama145,7471145,6415
Değişim0.04%0.54%
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1 KYD → BDT istatistikleri

KYD → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 145,8120, en düşük 145,6900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 145,7471 oldu. KYD → BDT kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

KYD → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 145,8120, en düşük 145,0070 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 145,6415 oldu. KYD → BDT kurundaki değişiklik 0.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1831,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,96311,41319,1481,6291,4830,834
1 SGD0,74562,9510,708113,5491,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

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KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Bangladeş Takası
1 KYD145,79300 BDT
5 KYD728,96500 BDT
10 KYD1.457,93000 BDT
20 KYD2.915,86000 BDT
50 KYD7.289,65000 BDT
100 KYD14.579,30000 BDT
250 KYD36.448,25000 BDT
500 KYD72.896,50000 BDT
1000 KYD145.793,00000 BDT
2000 KYD291.586,00000 BDT
5000 KYD728.965,00000 BDT
10000 KYD1.457.930,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Cayman Adaları Doları
1 BDT0,00686 KYD
5 BDT0,03430 KYD
10 BDT0,06859 KYD
20 BDT0,13718 KYD
50 BDT0,34295 KYD
100 BDT0,68591 KYD
250 BDT1,71476 KYD
500 BDT3,42953 KYD
1000 BDT6,85905 KYD
2000 BDT13,71810 KYD
5000 BDT34,29525 KYD
10000 BDT68,59050 KYD