5.000 Cayman Adaları dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile KYD → AED çevirin
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KYD → AED çevrim grafiği
1 KYD = 4,47921 AED
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|1 KYD → AED
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|4,4793
|4,4794
|Düşük
|4,4792
|4,4790
|Ortalama
|4,4793
|4,4792
|Değişim
|-0.00%
|0.00%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KYD → AED istatistikleri
KYD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,4793, en düşük 4,4792 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,4793 oldu. KYD → AED kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.
KYD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,4794, en düşük 4,4790 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,4792 oldu. KYD → AED kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cayman Adaları dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
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- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 KYD
|4,47921 AED
|5 KYD
|22,39605 AED
|10 KYD
|44,79210 AED
|20 KYD
|89,58420 AED
|50 KYD
|223,96050 AED
|100 KYD
|447,92100 AED
|250 KYD
|1.119,80250 AED
|500 KYD
|2.239,60500 AED
|1000 KYD
|4.479,21000 AED
|2000 KYD
|8.958,42000 AED
|5000 KYD
|22.396,05000 AED
|10000 KYD
|44.792,10000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Cayman Adaları Doları
|1 AED
|0,22325 KYD
|5 AED
|1,11627 KYD
|10 AED
|2,23254 KYD
|20 AED
|4,46508 KYD
|50 AED
|11,16270 KYD
|100 AED
|22,32540 KYD
|250 AED
|55,81350 KYD
|500 AED
|111,62700 KYD
|1000 AED
|223,25400 KYD
|2000 AED
|446,50800 KYD
|5000 AED
|1.116,27000 KYD
|10000 AED
|2.232,54000 KYD