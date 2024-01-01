250 Cayman Adaları dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile KYD → AED çevirin

1,000$ KYD = 4,479د.إ AED

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AED
1 KYD → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,47934,4794
Düşük4,47924,4790
Ortalama4,47934,4792
Değişim-0.00%0.00%
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1 KYD → AED istatistikleri

KYD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,4793, en düşük 4,4792 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,4793 oldu. KYD → AED kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

KYD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,4794, en düşük 4,4790 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,4792 oldu. KYD → AED kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1831,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95411,41319,1461,6291,4830,834
1 SGD0,74562,9510,708113,5491,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

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KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 KYD4,47921 AED
5 KYD22,39605 AED
10 KYD44,79210 AED
20 KYD89,58420 AED
50 KYD223,96050 AED
100 KYD447,92100 AED
250 KYD1.119,80250 AED
500 KYD2.239,60500 AED
1000 KYD4.479,21000 AED
2000 KYD8.958,42000 AED
5000 KYD22.396,05000 AED
10000 KYD44.792,10000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Cayman Adaları Doları
1 AED0,22325 KYD
5 AED1,11627 KYD
10 AED2,23254 KYD
20 AED4,46508 KYD
50 AED11,16270 KYD
100 AED22,32540 KYD
250 AED55,81350 KYD
500 AED111,62700 KYD
1000 AED223,25400 KYD
2000 AED446,50800 KYD
5000 AED1.116,27000 KYD
10000 AED2.232,54000 KYD