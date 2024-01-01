10 Kuveyt dinarından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → LRD çevirin

1,000ك KWD = 612,0L$ LRD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LRD
1 KWD → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek627,9820639,4700
Düşük611,7910611,7910
Ortalama623,9222631,9641
Değişim-2.53%-4.16%
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1 KWD → LRD istatistikleri

KWD → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 627,9820, en düşük 611,7910 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 623,9222 oldu. KWD → LRD kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

KWD → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 639,4700, en düşük 611,7910 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 631,9641 oldu. KWD → LRD kurundaki değişiklik -4.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Liberya Doları
1 KWD611,98500 LRD
5 KWD3.059,92500 LRD
10 KWD6.119,85000 LRD
20 KWD12.239,70000 LRD
50 KWD30.599,25000 LRD
100 KWD61.198,50000 LRD
250 KWD152.996,25000 LRD
500 KWD305.992,50000 LRD
1000 KWD611.985,00000 LRD
2000 KWD1.223.970,00000 LRD
5000 KWD3.059.925,00000 LRD
10000 KWD6.119.850,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Kuveyt Dinarı
1 LRD0,00163 KWD
5 LRD0,00817 KWD
10 LRD0,01634 KWD
20 LRD0,03268 KWD
50 LRD0,08170 KWD
100 LRD0,16340 KWD
250 LRD0,40851 KWD
500 LRD0,81702 KWD
1000 LRD1,63403 KWD
2000 LRD3,26806 KWD
5000 LRD8,17015 KWD
10000 LRD16,34030 KWD