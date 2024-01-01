250 Liberya dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile LRD → KWD çevirin

250 lrd
0,391 kwd

1,000L$ LRD = 0,001564ك KWD

09:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00160,0016
Düşük0,00160,0016
Ortalama0,00160,0016
Değişim-0.82%-1.65%
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1 LRD → KWD istatistikleri

LRD → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0016 oldu. LRD → KWD kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.

LRD → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0016 oldu. LRD → KWD kurundaki değişiklik -1.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2220,9270,7831,33883,7431,683
1 CAD0,723113,1750,670,5660,96760,551,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5960,092
1 EUR1,0791,49219,65310,8451,44390,3211,815

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Liberya dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Kuveyt Dinarı
1 LRD0,00156 KWD
5 LRD0,00782 KWD
10 LRD0,01564 KWD
20 LRD0,03128 KWD
50 LRD0,07820 KWD
100 LRD0,15640 KWD
250 LRD0,39101 KWD
500 LRD0,78202 KWD
1000 LRD1,56404 KWD
2000 LRD3,12808 KWD
5000 LRD7,82020 KWD
10000 LRD15,64040 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Liberya Doları
1 KWD639,37200 LRD
5 KWD3.196,86000 LRD
10 KWD6.393,72000 LRD
20 KWD12.787,44000 LRD
50 KWD31.968,60000 LRD
100 KWD63.937,20000 LRD
250 KWD159.843,00000 LRD
500 KWD319.686,00000 LRD
1000 KWD639.372,00000 LRD
2000 KWD1.278.744,00000 LRD
5000 KWD3.196.860,00000 LRD
10000 KWD6.393.720,00000 LRD