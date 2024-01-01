500 Kuveyt dinarından Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile KWD → INR çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
KWD → INR çevrim grafiği
1 KWD = 274,59900 INR
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 KWD → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|275,1800
|275,3650
|Düşük
|274,0940
|273,5710
|Ortalama
|274,5036
|274,4575
|Değişim
|0.12%
|0.10%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KWD → INR istatistikleri
KWD → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 275,1800, en düşük 274,0940 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 274,5036 oldu. KWD → INR kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.
KWD → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 275,3650, en düşük 273,5710 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 274,4575 oldu. KWD → INR kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kuveyt dinarından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Hindistan Rupisi
|1 KWD
|274,59900 INR
|5 KWD
|1.372,99500 INR
|10 KWD
|2.745,99000 INR
|20 KWD
|5.491,98000 INR
|50 KWD
|13.729,95000 INR
|100 KWD
|27.459,90000 INR
|250 KWD
|68.649,75000 INR
|500 KWD
|137.299,50000 INR
|1000 KWD
|274.599,00000 INR
|2000 KWD
|549.198,00000 INR
|5000 KWD
|1.372.995,00000 INR
|10000 KWD
|2.745.990,00000 INR
|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Kuveyt Dinarı
|1 INR
|0,00364 KWD
|5 INR
|0,01821 KWD
|10 INR
|0,03642 KWD
|20 INR
|0,07283 KWD
|50 INR
|0,18208 KWD
|100 INR
|0,36417 KWD
|250 INR
|0,91042 KWD
|300 INR
|1,09250 KWD
|500 INR
|1,82084 KWD
|600 INR
|2,18501 KWD
|1000 INR
|3,64168 KWD
|2000 INR
|7,28336 KWD
|5000 INR
|18,20840 KWD
|10000 INR
|36,41680 KWD
|25000 INR
|91,04200 KWD
|50000 INR
|182,08400 KWD
|100000 INR
|364,16800 KWD
|1000000 INR
|3.641,68000 KWD
|1000000000 INR
|3.641.680,00000 KWD