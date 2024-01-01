2000 Kuveyt dinarından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile KWD → INR çevirin

1.000ك KWD = 274.6₹ INR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → INR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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INR
1 KWD → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek275.1800275.3650
Düşük274.0940273.5710
Ortalama274.5036274.4575
Değişim0.12%0.10%
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1 KWD → INR istatistikleri

KWD → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 275.1800, en düşük 274.0940 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 274.5036 oldu. KWD → INR kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

KWD → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 275.3650, en düşük 273.5710 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 274.4575 oldu. KWD → INR kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - INR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.43220.9488518.18981.547151.704741710.373.67295
1 INR0.011843810.01123810.2154370.01832420.020190620.25730.0435018
1 EUR1.053988.9831119.17021.630541.796621802.563.87092
1 ZAR0.05497594.641730.052164210.08505590.093719594.02910.201924

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Kuveyt dinarından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Hindistan Rupisi
1 KWD274.59900 INR
5 KWD1372.99500 INR
10 KWD2745.99000 INR
20 KWD5491.98000 INR
50 KWD13729.95000 INR
100 KWD27459.90000 INR
250 KWD68649.75000 INR
500 KWD137299.50000 INR
1000 KWD274599.00000 INR
2000 KWD549198.00000 INR
5000 KWD1372995.00000 INR
10000 KWD2745990.00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 INR0.00364 KWD
5 INR0.01821 KWD
10 INR0.03642 KWD
20 INR0.07283 KWD
50 INR0.18208 KWD
100 INR0.36417 KWD
250 INR0.91042 KWD
300 INR1.09250 KWD
500 INR1.82084 KWD
600 INR2.18501 KWD
1000 INR3.64168 KWD
2000 INR7.28336 KWD
5000 INR18.20840 KWD
10000 INR36.41680 KWD
25000 INR91.04200 KWD
50000 INR182.08400 KWD
100000 INR364.16800 KWD
1000000 INR3641.68000 KWD
1000000000 INR3641680.00000 KWD