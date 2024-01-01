250 Kuveyt dinarından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile KWD → AOA çevirin

1,000ك KWD = 2.994Kz AOA

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → AOA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AOA
1 KWD → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.014,89003.146,3500
Düşük2.988,34002.941,3500
Ortalama2.995,09073.024,6356
Değişim-0.04%1.80%
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1 KWD → AOA istatistikleri

KWD → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.014,8900, en düşük 2.988,3400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.995,0907 oldu. KWD → AOA kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

KWD → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.146,3500, en düşük 2.941,3500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.024,6356 oldu. KWD → AOA kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - AOA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Angola Kvanzası
1 KWD2.994,40000 AOA
5 KWD14.972,00000 AOA
10 KWD29.944,00000 AOA
20 KWD59.888,00000 AOA
50 KWD149.720,00000 AOA
100 KWD299.440,00000 AOA
250 KWD748.600,00000 AOA
500 KWD1.497.200,00000 AOA
1000 KWD2.994.400,00000 AOA
2000 KWD5.988.800,00000 AOA
5000 KWD14.972.000,00000 AOA
10000 KWD29.944.000,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Kuveyt Dinarı
1 AOA0,00033 KWD
5 AOA0,00167 KWD
10 AOA0,00334 KWD
20 AOA0,00668 KWD
50 AOA0,01670 KWD
100 AOA0,03340 KWD
250 AOA0,08349 KWD
500 AOA0,16698 KWD
1000 AOA0,33396 KWD
2000 AOA0,66791 KWD
5000 AOA1,66979 KWD
10000 AOA3,33957 KWD