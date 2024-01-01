Kamboçya rielinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile KHR → TWD çevirin

1.000 khr
7,71 twd

1.00000 KHR = 0.00771 TWD

07:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.073289.10851.45221.652480.9482818.3142
1 GBP1.1693311.25495104.1991.698141.932331.1088521.4157
1 USD0.93180.796844183.03071.353151.539760.8836517.065
1 INR0.01122230.009596990.012043710.0162970.01854450.01064240.205526

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Kamboçya rielinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Yeni Tayvan Doları
1 KHR0.00771 TWD
5 KHR0.03854 TWD
10 KHR0.07709 TWD
20 KHR0.15417 TWD
50 KHR0.38543 TWD
100 KHR0.77086 TWD
250 KHR1.92714 TWD
500 KHR3.85428 TWD
1000 KHR7.70856 TWD
2000 KHR15.41712 TWD
5000 KHR38.54280 TWD
10000 KHR77.08560 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Kamboçya Rieli
1 TWD129.72600 KHR
5 TWD648.63000 KHR
10 TWD1297.26000 KHR
20 TWD2594.52000 KHR
50 TWD6486.30000 KHR
100 TWD12972.60000 KHR
250 TWD32431.50000 KHR
500 TWD64863.00000 KHR
1000 TWD129726.00000 KHR
2000 TWD259452.00000 KHR
5000 TWD648630.00000 KHR
10000 TWD1297260.00000 KHR