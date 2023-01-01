1 Yeni Tayvan dolarından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile TWD → KHR çevirin

1 twd
127,89 khr

1.00000 TWD = 127.89200 KHR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

TWD → KHR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 KHR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Tayvan dolarından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Kamboçya Rieli
1 TWD127.89200 KHR
5 TWD639.46000 KHR
10 TWD1278.92000 KHR
20 TWD2557.84000 KHR
50 TWD6394.60000 KHR
100 TWD12789.20000 KHR
250 TWD31973.00000 KHR
500 TWD63946.00000 KHR
1000 TWD127892.00000 KHR
2000 TWD255784.00000 KHR
5000 TWD639460.00000 KHR
10000 TWD1278920.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Yeni Tayvan Doları
1 KHR0.00782 TWD
5 KHR0.03910 TWD
10 KHR0.07819 TWD
20 KHR0.15638 TWD
50 KHR0.39096 TWD
100 KHR0.78191 TWD
250 KHR1.95478 TWD
500 KHR3.90956 TWD
1000 KHR7.81911 TWD
2000 KHR15.63822 TWD
5000 KHR39.09555 TWD
10000 KHR78.19110 TWD