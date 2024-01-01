Kırgızistan somundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile KGS → KZT çevirin

1.000 kgs
5.017,36 kzt

1.00000 KGS = 5.01736 KZT

08:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549651.073189.09031.452391.651180.948218.3013
1 GBP1.1696411.25515104.2041.698781.93131.1090521.4061
1 USD0.93190.796718183.02141.353451.53870.8836517.0546
1 INR0.01122460.009596530.012045110.01630240.01853380.01064360.205424

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kırgızistan somundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Kazakistan Tengesi
1 KGS5.01736 KZT
5 KGS25.08680 KZT
10 KGS50.17360 KZT
20 KGS100.34720 KZT
50 KGS250.86800 KZT
100 KGS501.73600 KZT
250 KGS1254.34000 KZT
500 KGS2508.68000 KZT
1000 KGS5017.36000 KZT
2000 KGS10034.72000 KZT
5000 KGS25086.80000 KZT
10000 KGS50173.60000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kırgızistan Somu
1 KZT0.19931 KGS
5 KZT0.99654 KGS
10 KZT1.99308 KGS
20 KZT3.98616 KGS
50 KZT9.96540 KGS
100 KZT19.93080 KGS
250 KZT49.82700 KGS
500 KZT99.65400 KGS
1000 KZT199.30800 KGS
2000 KZT398.61600 KGS
5000 KZT996.54000 KGS
10000 KZT1993.08000 KGS