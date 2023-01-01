Киргизские сомы в казахстанские тенге

Сконвертируйте KGS в KZT по реальному обменному курсу

1000 kgs
5240.04 kzt

1.00000 KGS = 5.24004 KZT

Среднерыночный курс в 18:53 UTC
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График изменения обменного курса KGS к KZT

1 мин. назад 1 KGS → 0 KZT
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859451.0731588.95341.454761.670530.956618.4999
1GBP1.1635311.24865103.5011.692671.943731.1130421.5254
1USD0.931850.800865182.891.35561.556660.891417.2389
1INR0.01124180.009661780.012064210.01635420.01877990.0107540.207973

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Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Киргизский сом / Казахстанский тенге
1 KGS5.24004 KZT
5 KGS26.20020 KZT
10 KGS52.40040 KZT
20 KGS104.80080 KZT
50 KGS262.00200 KZT
100 KGS524.00400 KZT
250 KGS1310.01000 KZT
500 KGS2620.02000 KZT
1000 KGS5240.04000 KZT
2000 KGS10480.08000 KZT
5000 KGS26200.20000 KZT
10000 KGS52400.40000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Киргизский сом
1 KZT0.19084 KGS
5 KZT0.95419 KGS
10 KZT1.90838 KGS
20 KZT3.81676 KGS
50 KZT9.54190 KGS
100 KZT19.08380 KGS
250 KZT47.70950 KGS
500 KZT95.41900 KGS
1000 KZT190.83800 KGS
2000 KZT381.67600 KGS
5000 KZT954.19000 KGS
10000 KZT1908.38000 KGS