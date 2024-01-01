Kırgızistan somundan Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile KGS → GEL çevirin

1.000 kgs
29,61 gel

1.00000 KGS = 0.02961 GEL

08:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.0732589.10341.452481.651530.94821518.3007
1 GBP1.1694411.25515104.2051.698661.931451.1088821.4024
1 USD0.931750.796718183.0221.353351.538820.883517.0517
1 INR0.01122290.009596460.01204510.01630110.0185350.01064180.205388

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Kırgızistan somundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

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KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Gürcistan Larisi
1 KGS0.02961 GEL
5 KGS0.14805 GEL
10 KGS0.29609 GEL
20 KGS0.59219 GEL
50 KGS1.48047 GEL
100 KGS2.96093 GEL
250 KGS7.40233 GEL
500 KGS14.80465 GEL
1000 KGS29.60930 GEL
2000 KGS59.21860 GEL
5000 KGS148.04650 GEL
10000 KGS296.09300 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kırgızistan Somu
1 GEL33.77310 KGS
5 GEL168.86550 KGS
10 GEL337.73100 KGS
20 GEL675.46200 KGS
50 GEL1688.65500 KGS
100 GEL3377.31000 KGS
250 GEL8443.27500 KGS
500 GEL16886.55000 KGS
1000 GEL33773.10000 KGS
2000 GEL67546.20000 KGS
5000 GEL168865.50000 KGS
10000 GEL337731.00000 KGS