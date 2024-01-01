50 Gürcistan larisinden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile GEL → KGS çevirin

1,000₾ GEL = 31,63Лв KGS

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

GEL → KGS çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

KGS
1 GEL → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek31,645431,8346
Düşük30,887530,6857
Ortalama31,308931,2761
Değişim0.72%-0.65%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 GEL → KGS istatistikleri

GEL → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 31,6454, en düşük 30,8875 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 31,3089 oldu. GEL → KGS kurundaki değişiklik 0.72 değerindeydi.

GEL → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,8346, en düşük 30,6857 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 31,2761 oldu. GEL → KGS kurundaki değişiklik -0.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - KGS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kırgızistan Somu
1 GEL31,62630 KGS
5 GEL158,13150 KGS
10 GEL316,26300 KGS
20 GEL632,52600 KGS
50 GEL1.581,31500 KGS
100 GEL3.162,63000 KGS
250 GEL7.906,57500 KGS
500 GEL15.813,15000 KGS
1000 GEL31.626,30000 KGS
2000 GEL63.252,60000 KGS
5000 GEL158.131,50000 KGS
10000 GEL316.263,00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Gürcistan Larisi
1 KGS0,03162 GEL
5 KGS0,15810 GEL
10 KGS0,31619 GEL
20 KGS0,63238 GEL
50 KGS1,58096 GEL
100 KGS3,16192 GEL
250 KGS7,90480 GEL
500 KGS15,80960 GEL
1000 KGS31,61920 GEL
2000 KGS63,23840 GEL
5000 KGS158,09600 GEL
10000 KGS316,19200 GEL