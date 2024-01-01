Ürdün dinarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile JOD → BGN çevirin

1.000 jod
2.568,63 bgn

1.00000 JOD = 2.56863 BGN

07:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354351.3474519.01780.931450.7967813.67291.53988
1 CAD0.73836210.99490514.0420.6877440.5883122.711931.13699
1 SGD0.7421431.00512114.11390.6912650.5913252.725821.14281
1 ZAR0.05258230.07121490.07085210.04897760.04189660.193130.0809706

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Bulgar Levası
1 JOD2.56863 BGN
5 JOD12.84315 BGN
10 JOD25.68630 BGN
20 JOD51.37260 BGN
50 JOD128.43150 BGN
100 JOD256.86300 BGN
250 JOD642.15750 BGN
500 JOD1284.31500 BGN
1000 JOD2568.63000 BGN
2000 JOD5137.26000 BGN
5000 JOD12843.15000 BGN
10000 JOD25686.30000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Ürdün Dinarı
1 BGN0.38931 JOD
5 BGN1.94657 JOD
10 BGN3.89313 JOD
20 BGN7.78626 JOD
50 BGN19.46565 JOD
100 BGN38.93130 JOD
250 BGN97.32825 JOD
500 BGN194.65650 JOD
1000 BGN389.31300 JOD
2000 BGN778.62600 JOD
5000 BGN1946.56500 JOD
10000 BGN3893.13000 JOD