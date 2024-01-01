Jersey poundundan Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile JEP → UYU çevirin

1.000 jep
49.194 uyu

1.00000 JEP = 49.19400 UYU

07:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0735589.1291.453641.652760.94927518.3304
1 GBP1.169711.25575104.2561.700351.933261.1103721.4414
1 USD0.931450.796337183.02271.354051.539530.8842517.0746
1 INR0.01121970.00959180.012044910.01630940.01854350.01065070.205662

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Jersey poundundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Uruguay Pesosu
1 JEP49.19400 UYU
5 JEP245.97000 UYU
10 JEP491.94000 UYU
20 JEP983.88000 UYU
50 JEP2459.70000 UYU
100 JEP4919.40000 UYU
250 JEP12298.50000 UYU
500 JEP24597.00000 UYU
1000 JEP49194.00000 UYU
2000 JEP98388.00000 UYU
5000 JEP245970.00000 UYU
10000 JEP491940.00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Jersey poundu
1 UYU0.02033 JEP
5 UYU0.10164 JEP
10 UYU0.20328 JEP
20 UYU0.40655 JEP
50 UYU1.01639 JEP
100 UYU2.03277 JEP
250 UYU5.08193 JEP
500 UYU10.16385 JEP
1000 UYU20.32770 JEP
2000 UYU40.65540 JEP
5000 UYU101.63850 JEP
10000 UYU203.27700 JEP