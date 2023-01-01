5000 Uruguay pesosundan Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile UYU → JEP çevirin

5000 uyu
100.50 jep

1.00000 UYU = 0.02010 JEP

12:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86571.098291.4971.490261.659160.9627518.8431
1 GBP1.1551311.2686105.6941.721491.91661.1121121.7669
1 USD0.910550.788271183.31541.3571.51080.876817.1582
1 INR0.01092930.009461280.012002610.01628750.01813350.01052390.205943

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Uruguay pesosundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Jersey poundu
1 UYU0.02010 JEP
5 UYU0.10050 JEP
10 UYU0.20100 JEP
20 UYU0.40201 JEP
50 UYU1.00502 JEP
100 UYU2.01004 JEP
250 UYU5.02510 JEP
500 UYU10.05020 JEP
1000 UYU20.10040 JEP
2000 UYU40.20080 JEP
5000 UYU100.50200 JEP
10000 UYU201.00400 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Uruguay Pesosu
1 JEP49.75030 UYU
5 JEP248.75150 UYU
10 JEP497.50300 UYU
20 JEP995.00600 UYU
50 JEP2487.51500 UYU
100 JEP4975.03000 UYU
250 JEP12437.57500 UYU
500 JEP24875.15000 UYU
1000 JEP49750.30000 UYU
2000 JEP99500.60000 UYU
5000 JEP248751.50000 UYU
10000 JEP497503.00000 UYU