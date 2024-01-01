Jersey poundundan Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile JEP → NPR çevirin

1.000 jep
166.761 npr

1.00000 JEP = 166.76100 NPR

07:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073389.10531.453521.653010.94921518.3292
1 GBP1.1696811.25545104.2271.700191.933541.1102821.4398
1 USD0.93170.796527183.01991.354251.540120.8843517.0774
1 INR0.01122270.009594410.012045310.01631240.01855120.01065230.205702

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Jersey poundundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Nepal Rupisi
1 JEP166.76100 NPR
5 JEP833.80500 NPR
10 JEP1667.61000 NPR
20 JEP3335.22000 NPR
50 JEP8338.05000 NPR
100 JEP16676.10000 NPR
250 JEP41690.25000 NPR
500 JEP83380.50000 NPR
1000 JEP166761.00000 NPR
2000 JEP333522.00000 NPR
5000 JEP833805.00000 NPR
10000 JEP1667610.00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Jersey poundu
1 NPR0.00600 JEP
5 NPR0.02998 JEP
10 NPR0.05997 JEP
20 NPR0.11993 JEP
50 NPR0.29983 JEP
100 NPR0.59966 JEP
250 NPR1.49915 JEP
500 NPR2.99830 JEP
1000 NPR5.99659 JEP
2000 NPR11.99318 JEP
5000 NPR29.98295 JEP
10000 NPR59.96590 JEP