10 Endonezya rupisinden Svaziland lilangenisine
Reel döviz kuru ile IDR → SZL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Endonezya Rupisi
|1 SZL
|816.80400 IDR
|5 SZL
|4084.02000 IDR
|10 SZL
|8168.04000 IDR
|20 SZL
|16336.08000 IDR
|50 SZL
|40840.20000 IDR
|100 SZL
|81680.40000 IDR
|250 SZL
|204201.00000 IDR
|500 SZL
|408402.00000 IDR
|1000 SZL
|816804.00000 IDR
|2000 SZL
|1633608.00000 IDR
|5000 SZL
|4084020.00000 IDR
|10000 SZL
|8168040.00000 IDR