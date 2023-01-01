5 Endonezya rupisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile IDR → KWD çevirin

5 idr
0.000 kwd

1.00000 IDR = 0.00002 KWD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → KWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 KWD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Endonezya rupisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 IDR0.00002 KWD
5 IDR0.00010 KWD
10 IDR0.00020 KWD
20 IDR0.00040 KWD
50 IDR0.00100 KWD
100 IDR0.00200 KWD
250 IDR0.00500 KWD
500 IDR0.01000 KWD
1000 IDR0.02000 KWD
2000 IDR0.04000 KWD
5000 IDR0.10001 KWD
10000 IDR0.20001 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Endonezya Rupisi
1 KWD49996.80000 IDR
5 KWD249984.00000 IDR
10 KWD499968.00000 IDR
20 KWD999936.00000 IDR
50 KWD2499840.00000 IDR
100 KWD4999680.00000 IDR
250 KWD12499200.00000 IDR
500 KWD24998400.00000 IDR
1000 KWD49996800.00000 IDR
2000 KWD99993600.00000 IDR
5000 KWD249984000.00000 IDR
10000 KWD499968000.00000 IDR