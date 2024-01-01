250 Kuveyt dinarından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile KWD → IDR çevirin

1,000ك KWD = 51.570Rp IDR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → IDR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IDR
1 KWD → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek51.587,000051.587,0000
Düşük50.453,500049.443,4000
Ortalama51.125,946750.648,5244
Değişim2.20%1.35%
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1 KWD → IDR istatistikleri

KWD → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 51.587,0000, en düşük 50.453,5000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 51.125,9467 oldu. KWD → IDR kurundaki değişiklik 2.20 değerindeydi.

KWD → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 51.587,0000, en düşük 49.443,4000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 50.648,5244 oldu. KWD → IDR kurundaki değişiklik 1.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Endonezya Rupisi
1 KWD51.565,20000 IDR
5 KWD257.826,00000 IDR
10 KWD515.652,00000 IDR
20 KWD1.031.304,00000 IDR
50 KWD2.578.260,00000 IDR
100 KWD5.156.520,00000 IDR
250 KWD12.891.300,00000 IDR
500 KWD25.782.600,00000 IDR
1000 KWD51.565.200,00000 IDR
2000 KWD103.130.400,00000 IDR
5000 KWD257.826.000,00000 IDR
10000 KWD515.652.000,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 IDR0,00002 KWD
5 IDR0,00010 KWD
10 IDR0,00019 KWD
20 IDR0,00039 KWD
50 IDR0,00097 KWD
100 IDR0,00194 KWD
250 IDR0,00485 KWD
500 IDR0,00970 KWD
1000 IDR0,01939 KWD
2000 IDR0,03879 KWD
5000 IDR0,09696 KWD
10000 IDR0,19393 KWD