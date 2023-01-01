bin Endonezya rupisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → JMD çevirin

1.000 idr
10,03 jmd

1.00000 IDR = 0.01003 JMD

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → JMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 JMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Endonezya rupisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Jamaika Doları
1 IDR0.01003 JMD
5 IDR0.05015 JMD
10 IDR0.10029 JMD
20 IDR0.20058 JMD
50 IDR0.50146 JMD
100 IDR1.00291 JMD
250 IDR2.50728 JMD
500 IDR5.01455 JMD
1000 IDR10.02910 JMD
2000 IDR20.05820 JMD
5000 IDR50.14550 JMD
10000 IDR100.29100 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Endonezya Rupisi
1 JMD99.70970 IDR
5 JMD498.54850 IDR
10 JMD997.09700 IDR
20 JMD1994.19400 IDR
50 JMD4985.48500 IDR
100 JMD9970.97000 IDR
250 JMD24927.42500 IDR
500 JMD49854.85000 IDR
1000 JMD99709.70000 IDR
2000 JMD199419.40000 IDR
5000 JMD498548.50000 IDR
10000 JMD997097.00000 IDR