100 Endonezya rupisinden Jamaika dolarına
Reel döviz kuru ile IDR → JMD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Jamaika Doları / Endonezya Rupisi
|1 JMD
|99.70970 IDR
|5 JMD
|498.54850 IDR
|10 JMD
|997.09700 IDR
|20 JMD
|1994.19400 IDR
|50 JMD
|4985.48500 IDR
|100 JMD
|9970.97000 IDR
|250 JMD
|24927.42500 IDR
|500 JMD
|49854.85000 IDR
|1000 JMD
|99709.70000 IDR
|2000 JMD
|199419.40000 IDR
|5000 JMD
|498548.50000 IDR
|10000 JMD
|997097.00000 IDR