20 Endonezya rupisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile IDR → JEP çevirin

20 idr
0.00 jep

1.00000 IDR = 0.00005 JEP

11:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865251.097491.45021.491041.65770.9627518.8422
1 GBP1.1557411.26825105.6881.723171.915791.1126821.7757
1 USD0.911250.788488183.33351.35871.510570.8772517.1699
1 INR0.01093490.009461840.01210.01630440.01812690.0105270.206038

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Endonezya rupisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Jersey poundu
1 IDR0.00005 JEP
5 IDR0.00026 JEP
10 IDR0.00051 JEP
20 IDR0.00102 JEP
50 IDR0.00256 JEP
100 IDR0.00512 JEP
250 IDR0.01280 JEP
500 IDR0.02561 JEP
1000 IDR0.05122 JEP
2000 IDR0.10243 JEP
5000 IDR0.25608 JEP
10000 IDR0.51216 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Endonezya Rupisi
1 JEP19525.20000 IDR
5 JEP97626.00000 IDR
10 JEP195252.00000 IDR
20 JEP390504.00000 IDR
50 JEP976260.00000 IDR
100 JEP1952520.00000 IDR
250 JEP4881300.00000 IDR
500 JEP9762600.00000 IDR
1000 JEP19525200.00000 IDR
2000 JEP39050400.00000 IDR
5000 JEP97626000.00000 IDR
10000 JEP195252000.00000 IDR