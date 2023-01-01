100 bin Macar forintinden İzlanda kronuna
Reel döviz kuru ile HUF → ISK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / İzlanda Kronu
|2000 HUF
|748.07200 ISK
|5000 HUF
|1870.18000 ISK
|10000 HUF
|3740.36000 ISK
|15000 HUF
|5610.54000 ISK
|20000 HUF
|7480.72000 ISK
|30000 HUF
|11221.08000 ISK
|40000 HUF
|14961.44000 ISK
|50000 HUF
|18701.80000 ISK
|60000 HUF
|22442.16000 ISK
|100000 HUF
|37403.60000 ISK
|150000 HUF
|56105.40000 ISK
|200000 HUF
|74807.20000 ISK