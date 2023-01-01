40000 Macar forintinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile HUF → ISK çevirin

40000 huf
14961.44 isk

1.00000 HUF = 0.37404 ISK

20:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

HUF → ISK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HUF → 0 ISK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.057687.81781.4351.643510.9678518.4219
1GBP1.1538711.2203101.3281.655761.896351.1167721.2559
1USD0.945550.819471183.0351.356851.5540.9151517.4186
1INR0.01138720.009868980.012043110.01634070.0187150.01102130.209774

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Macar forinti

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Macar Forinti / İzlanda Kronu
2000 HUF748.07200 ISK
5000 HUF1870.18000 ISK
10000 HUF3740.36000 ISK
15000 HUF5610.54000 ISK
20000 HUF7480.72000 ISK
30000 HUF11221.08000 ISK
40000 HUF14961.44000 ISK
50000 HUF18701.80000 ISK
60000 HUF22442.16000 ISK
100000 HUF37403.60000 ISK
150000 HUF56105.40000 ISK
200000 HUF74807.20000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Macar Forinti
1 ISK2.67354 HUF
5 ISK13.36770 HUF
10 ISK26.73540 HUF
20 ISK53.47080 HUF
50 ISK133.67700 HUF
100 ISK267.35400 HUF
250 ISK668.38500 HUF
500 ISK1336.77000 HUF
1000 ISK2673.54000 HUF
2000 ISK5347.08000 HUF
5000 ISK13367.70000 HUF
10000 ISK26735.40000 HUF