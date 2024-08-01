Hong Kong dolarından Kosta Rika kolonuna Geçmiş Döviz Kurları
Hong Kong dolarından Kosta Rika kolonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hong Kong dolarından (HKD) Kosta Rika kolonuna (CRC) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, HKD - CRC için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Hong Kong doları → Kosta Rika kolonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Hong Kong doları Kosta Rika kolonuna döviz kuru şu anda 67,046, dünden bu yana %-0.296 değerinde değişti. Hong Kong doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.905 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hong Kong doları Kosta Rika kolonuna döviz kuru en yüksek değeri 67,682 (25-07-2024) ile en düşük değeri 67,046 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.388 artış ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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