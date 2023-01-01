20 Guyana dolarından Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile GYD → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guyana dolarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Guyana Doları
|1 OMR
|543.40900 GYD
|5 OMR
|2717.04500 GYD
|10 OMR
|5434.09000 GYD
|20 OMR
|10868.18000 GYD
|50 OMR
|27170.45000 GYD
|100 OMR
|54340.90000 GYD
|250 OMR
|135852.25000 GYD
|500 OMR
|271704.50000 GYD
|1000 OMR
|543409.00000 GYD
|2000 OMR
|1086818.00000 GYD
|5000 OMR
|2717045.00000 GYD
|10000 OMR
|5434090.00000 GYD