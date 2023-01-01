5000 Guatemala quetzalından Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile GTQ → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guatemala quetzalından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Guatemala Quetzalı
|1 OMR
|20.41530 GTQ
|5 OMR
|102.07650 GTQ
|10 OMR
|204.15300 GTQ
|20 OMR
|408.30600 GTQ
|50 OMR
|1020.76500 GTQ
|100 OMR
|2041.53000 GTQ
|250 OMR
|5103.82500 GTQ
|500 OMR
|10207.65000 GTQ
|1000 OMR
|20415.30000 GTQ
|2000 OMR
|40830.60000 GTQ
|5000 OMR
|102076.50000 GTQ
|10000 OMR
|204153.00000 GTQ