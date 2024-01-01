5 Gürcistan larisinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile GEL → HRK çevirin

1,000₾ GEL = 2,575kn HRK

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → HRK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HRK
1 GEL → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,58052,6119
Düşük2,55302,5530
Ortalama2,57082,5832
Değişim-0.20%-1.33%
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1 GEL → HRK istatistikleri

GEL → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,5805, en düşük 2,5530 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5708 oldu. GEL → HRK kurundaki değişiklik -0.20 değerindeydi.

GEL → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,6119, en düşük 2,5530 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5832 oldu. GEL → HRK kurundaki değişiklik -1.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - HRK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Hırvat Kunası
1 GEL2,57524 HRK
5 GEL12,87620 HRK
10 GEL25,75240 HRK
20 GEL51,50480 HRK
50 GEL128,76200 HRK
100 GEL257,52400 HRK
250 GEL643,81000 HRK
500 GEL1.287,62000 HRK
1000 GEL2.575,24000 HRK
2000 GEL5.150,48000 HRK
5000 GEL12.876,20000 HRK
10000 GEL25.752,40000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Gürcistan Larisi
1 HRK0,38831 GEL
5 HRK1,94157 GEL
10 HRK3,88313 GEL
20 HRK7,76626 GEL
50 HRK19,41565 GEL
100 HRK38,83130 GEL
250 HRK97,07825 GEL
500 HRK194,15650 GEL
1000 HRK388,31300 GEL
2000 HRK776,62600 GEL
5000 HRK1.941,56500 GEL
10000 HRK3.883,13000 GEL