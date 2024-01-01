2.000 Gürcistan larisinden Euroya

Reel döviz kuru ile GEL → EUR çevirin

1,000₾ GEL = 0,3481€ EUR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 GEL → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,34810,3481
Düşük0,33520,3278
Ortalama0,34010,3355
Değişim2.90%3.78%
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1 GEL → EUR istatistikleri

GEL → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3481, en düşük 0,3352 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3401 oldu. GEL → EUR kurundaki değişiklik 2.90 değerindeydi.

GEL → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3481, en düşük 0,3278 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3355 oldu. GEL → EUR kurundaki değişiklik 3.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Euro
1 GEL0,34805 EUR
5 GEL1,74025 EUR
10 GEL3,48051 EUR
20 GEL6,96102 EUR
50 GEL17,40255 EUR
100 GEL34,80510 EUR
250 GEL87,01275 EUR
500 GEL174,02550 EUR
1000 GEL348,05100 EUR
2000 GEL696,10200 EUR
5000 GEL1.740,25500 EUR
10000 GEL3.480,51000 EUR
Çevrim kurları Euro / Gürcistan Larisi
1 EUR2,87314 GEL
5 EUR14,36570 GEL
10 EUR28,73140 GEL
20 EUR57,46280 GEL
50 EUR143,65700 GEL
100 EUR287,31400 GEL
250 EUR718,28500 GEL
500 EUR1.436,57000 GEL
1000 EUR2.873,14000 GEL
2000 EUR5.746,28000 GEL
5000 EUR14.365,70000 GEL
10000 EUR28.731,40000 GEL