Gürcistan larisinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile GEL → BWP çevirin

1.000 gel
5.176,82 bwp

1.00000 GEL = 5.17682 BWP

03:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538351.072989.05711.452971.654180.9499518.3392
1 GBP1.1711911.25655104.3011.701681.937331.1125721.4783
1 USD0.932050.79583183.0061.354251.541780.8854517.0931
1 INR0.01122870.009587620.012047310.01631510.01857430.01066730.205926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Botsvana Pulası
1 GEL5.17682 BWP
5 GEL25.88410 BWP
10 GEL51.76820 BWP
20 GEL103.53640 BWP
50 GEL258.84100 BWP
100 GEL517.68200 BWP
250 GEL1294.20500 BWP
500 GEL2588.41000 BWP
1000 GEL5176.82000 BWP
2000 GEL10353.64000 BWP
5000 GEL25884.10000 BWP
10000 GEL51768.20000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Gürcistan Larisi
1 BWP0.19317 GEL
5 BWP0.96585 GEL
10 BWP1.93169 GEL
20 BWP3.86338 GEL
50 BWP9.65845 GEL
100 BWP19.31690 GEL
250 BWP48.29225 GEL
500 BWP96.58450 GEL
1000 BWP193.16900 GEL
2000 BWP386.33800 GEL
5000 BWP965.84500 GEL
10000 BWP1931.69000 GEL